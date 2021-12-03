Глава Минобороны Украины заявил о начале строительства двух баз ВМФ

Официальный Киев приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, в ходе выступления в Верховной раде.

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», - цитирует Резникова РИА Новости.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что на Украине запустили строительство двух новых военно-морских баз на Азовском и Черном морях. Дипломат также добавил, что Киев получит от Лондона в ближайшее время два действующих корабля, которые незамедлительно войдут в состав ВМС.

Пристайко уточнил, что британские корабли - это два минных тральщика, которые оснащены инновационным оборудованием, а также отвечают всем стандартам НАТО. Вадим Пристайко также уточнил, что к строительству баз привлечена британская компания.