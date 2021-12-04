Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден заявил о непринятии ничьих «красных линий» в ситуации на Украине

Анна Назайкина
06:33 04.12.2021
Также американский лидер выразил надежду на «долгий разговор» российским коллегой Владимиром Путиным.
Байден заявил о непринятии ничьих «красных линий» в ситуации на Украине
© Фото: Oliver Contreras Pool via CNP globallookpress
Читайте нас на:

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих «красных линий» в контексте ситуации на Украине.

«Я не приму ничьих красных линий», - цитирует пул Белого дома слова американского лидера.

Кроме того, президент США выразил надежду на «долгий разговор» российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее в ходе форума «Россия зовет» президент РФ подчеркивал, что «красными линиями» для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности Российской Федерации.

Кроме того, Владимир Путин высказался о необходимости нормализовать отношения для более устойчивого развития и учета интересов всех участников международной деятельности. В таком случае, отмечал он, никто не будет испытывать никаких угроз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:57 В стране и мире
Гололедица и ветер: в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
02:11 В стране и мире
Агентство Fitch оценило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом
01:18 В стране и мире
Видео
В Архангельске произошло массовое ДТП с участием автобуса
00:38 В стране и мире
Захарова ответила на обвинения Блинкена в адрес России
22:50 В стране и мире
Голикова назвала город-лидер по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу
Популярное
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Видео
Врач предупредил о риске токсического поражения у Хлебниковой
Комаровский развеял популярный миф о пунктах вакцинации
Видео
Меркель ушла на пенсию под панк-рок
Полковник ВВС США оценил эффективность российской ракеты Р-37
Болдуин дал первое интервью после убийства на съемочной площадке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.