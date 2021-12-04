Байден заявил о непринятии ничьих «красных линий» в ситуации на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих «красных линий» в контексте ситуации на Украине.

«Я не приму ничьих красных линий», - цитирует пул Белого дома слова американского лидера.

Кроме того, президент США выразил надежду на «долгий разговор» российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее в ходе форума «Россия зовет» президент РФ подчеркивал, что «красными линиями» для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности Российской Федерации.

Кроме того, Владимир Путин высказался о необходимости нормализовать отношения для более устойчивого развития и учета интересов всех участников международной деятельности. В таком случае, отмечал он, никто не будет испытывать никаких угроз.