Байден заявил о непринятии ничьих «красных линий» в ситуации на Украине
Также американский лидер выразил надежду на «долгий разговор» российским коллегой Владимиром Путиным.
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не приемлет ничьих «красных линий» в контексте ситуации на Украине.
«Я не приму ничьих красных линий», - цитирует пул Белого дома слова американского лидера.
Кроме того, президент США выразил надежду на «долгий разговор» российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее в ходе форума «Россия зовет» президент РФ подчеркивал, что «красными линиями» для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности Российской Федерации.
Кроме того, Владимир Путин высказался о необходимости нормализовать отношения для более устойчивого развития и учета интересов всех участников международной деятельности. В таком случае, отмечал он, никто не будет испытывать никаких угроз.