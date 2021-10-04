Огненный «хвост» в ночном небе: как прошли пуски «Циркона» с подлодки «Северодвинск»

Первое сообщение об испытаниях ракеты «Циркон» впервые с борта атомной подводной лодки появляется незадолго до девяти утра. Экипаж крейсера «Северодвинск» выполняет стрельбу из надводного положения глубокой ночью. Ближе к часу дня Минобороны публикует еще одно заявление. На этот раз - о пуске ракеты «Циркон» из-под толщи воды.

Конкретных параметров полета в Минобороны пока не приводят. Однако военные эксперты все равно поражены, поскольку это уже пятый пуск ракеты «Циркон», но первый, который был выполнен с борта атомной подводной лодки. Теперь доставлять такое оружие можно скрытно фактически в любую точку Мирового океана.

Впервые о создании новейшего гиперзвукового оружия президент РФ Владимир Путин объявил два года назад в послании Федеральному собранию. Уже в декабре прошлого года во время традиционной, итоговой пресс-конференции он сообщил, что работы по созданию ракеты «Циркон» практически завершены.

Этим летом на форуме «Армия» был подписан контракт. Серийные поставки ракет «Циркон» планируют начать уже в следующем году. Сергей Шойгу рассказал, что в Минобороны удовлетворены результатом испытаний, а точность этих ракет не оставляет шансов противнику.

Уникальность ракеты «Циркон» и в том, что она может устанавливаться в шахты, предназначенные для «Калибров». Новейшие корабли оснащены универсальными пусковыми установками.

Первый пуск ракеты «Циркон» с борта атомной подлодки не остался незамеченным и на Западе. Французская Le Figaro пишет о беспокойстве Вашингтона, а британский таблоид Sun в статье о ракетах «Циркон» не скупится на эпитеты.

Впрочем, в Москве неоднократно подчеркивали, что не стремятся угрожать кому-либо и лишь защищают национальные интересы. В правительстве говорят, что если раньше Россия была вынуждена догонять другие страны в плане новых ударных разработок, то в производстве гиперзвукового оружия она уже вырвалась далеко вперед и не считаться с этим просто нельзя.