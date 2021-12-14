«Совершенно иной функционал»: разработчики раскрыли возможности обновленного «Охотника»

«Охотник» выходит на свет. Выкатка из сборочного цеха авиазавода в Новосибирске для такого аппарата - почти как спуск со стапелей для корабля. Это значит, что новая крылатая машина готова к испытаниям. От первого образца этот «Охотник» отличается плоским соплом двигателя. Такая форма позволяет максимально защитить летательный аппарат от ракет с тепловой головкой самонаведения.

«Если говорить про класс этого самолета, то взлетный вес более 20 тонн - это уже возможности решать совершенно другие задачи, на других дальностях, с другим, более мощным вооружением, поэтому это самолет такого стратегического класса», - рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Обнаружение цели и ее уничтожение - одно из главных предназначений новейшего российского ударного беспилотника. Он не только сможет самостоятельно решать целый спектр задач, но и управлять группой таких же летательных аппаратов и даже действовать в связке с пилотируемыми самолетами. Все это благодаря российским разработкам в области искусственного интеллекта.

В конце сентября 2019 года состоялся первый полет С-70 «Охотник» вместе с истребителем пятого поколения Су-57. На кадрах видно, что габариты «Охотника» практически такие же, как и у новейшего многофункционального истребителя. Скорее всего, его ударные возможности и вооружение, которое он способен нести на борту, не уступят его пилотируемому собрату.

Представленный сегодня опытный образец отличается от первого экземпляра не только конструкцией сопла.

Даже стойки шасси теперь - полностью оригинальные. На предыдущей модели они были от того же Су-57.

«Совершенно иной функционал, который скрыт внутри. Это разработанное целевое оборудование, которое как раз и позволяет этот функционал обеспечивать. Поскольку тот аппарат, его основное предназначение было продемонстрировать определенные режимы полета, в первую очередь взлет - посадка в автоматическом режиме, то у этого аппарата функции иные», - рассказал главный конструктор С-70 «Охотник» Сергей Бибиков.

Еще одна из главных особенностей этой машины - абсолютно все комплектующие, от планера до двигателя и электроники, российского производства.

Замкнутый цикл всего процесса создания подобного аппарата отличает «Охотника» от зарубежных аналогов.

«Три страны обладают компетенциями по созданию таких авиационных комплексов, еще это США и Китай. К сожалению, я не могу характеристики называть, насколько, но уверены, что наш комплекс - он самый боеспособный и обладает выдающимися характеристиками», - отметил генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

С-70 - это целый авиационный комплекс, под который разрабатывается и новый наземный пункт управления. Ближайшая задача наземных и летных испытаний - как можно быстрее подготовить «Охотника» к серийной поставке в войска, и как заявил сегодня замминистра обороны Алексей Криворучко, контракт будет заключен в течение полугода.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих