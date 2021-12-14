Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

«Совершенно иной функционал»: разработчики раскрыли возможности обновленного «Охотника»

Константин Исаев
13:19 14.12.2021
Разработчики раскрыли возможности новейшего ударного беспилотника «Охотник». Первый образец летательного аппарата с плоским реактивным соплом показали сегодня. Выкатка прошла на Новосибирском авиазаводе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

«Охотник» выходит на свет. Выкатка из сборочного цеха авиазавода в Новосибирске для такого аппарата - почти как спуск со стапелей для корабля. Это значит, что новая крылатая машина готова к испытаниям. От первого образца этот «Охотник» отличается плоским соплом двигателя. Такая форма позволяет максимально защитить летательный аппарат от ракет с тепловой головкой самонаведения.

«Если говорить про класс этого самолета, то взлетный вес более 20 тонн - это уже возможности решать совершенно другие задачи, на других дальностях, с другим, более мощным вооружением, поэтому это самолет такого стратегического класса», - рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Обнаружение цели и ее уничтожение - одно из главных предназначений новейшего российского ударного беспилотника. Он не только сможет самостоятельно решать целый спектр задач, но и управлять группой таких же летательных аппаратов и даже действовать в связке с пилотируемыми самолетами. Все это благодаря российским разработкам в области искусственного интеллекта.

В конце сентября 2019 года состоялся первый полет С-70 «Охотник» вместе с истребителем пятого поколения Су-57. На кадрах видно, что габариты «Охотника» практически такие же, как и у новейшего многофункционального истребителя. Скорее всего, его ударные возможности и вооружение, которое он способен нести на борту, не уступят его пилотируемому собрату.

Представленный сегодня опытный образец отличается от первого экземпляра не только конструкцией сопла. 

Даже стойки шасси теперь - полностью оригинальные. На предыдущей модели они были от того же Су-57.

«Совершенно иной функционал, который скрыт внутри. Это разработанное целевое оборудование, которое как раз и позволяет этот функционал обеспечивать. Поскольку тот аппарат, его основное предназначение было продемонстрировать определенные режимы полета, в первую очередь взлет - посадка в автоматическом режиме, то у этого аппарата функции иные», - рассказал главный конструктор С-70 «Охотник» Сергей Бибиков.

Еще одна из главных особенностей этой машины - абсолютно все комплектующие, от планера до двигателя и электроники, российского производства. 

Замкнутый цикл всего процесса создания подобного аппарата отличает «Охотника» от зарубежных аналогов.

«Три страны обладают компетенциями по созданию таких авиационных комплексов, еще это США и Китай. К сожалению, я не могу характеристики называть, насколько, но уверены, что наш комплекс - он самый боеспособный и обладает выдающимися характеристиками», - отметил генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

С-70 - это целый авиационный комплекс, под который разрабатывается и новый наземный пункт управления. Ближайшая задача наземных и летных испытаний - как можно быстрее подготовить «Охотника» к серийной поставке в войска, и как заявил сегодня замминистра обороны Алексей Криворучко, контракт будет заключен в течение полугода.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:54 В стране и мире
В Кремле объяснили блокировку резолюции СБ ООН по климату
12:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры явки в полицию подозреваемой в хищении 20 миллионов рублей красноярской кассирши
09:53 Армия
Силы ЧФ приступили к контролю за действиями фрегата «Овернь» ВМС Франции
08:30 Армия
Видео
Замминистра обороны Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на авиационном заводе имени Чкалова
06:56 В стране и мире
Видео
Аномальные снегопады засыпали Москву и Петербург
Популярное
«Говорит с трудом»: подруга Хлебниковой рассказала о ее состоянии после реанимации
Стали известны подробности о состоянии избитого сына актера Дрозда
Диетолог назвала полезную привычку для желающих похудеть
Видео
Администратор бара, рядом с которым избили сына актера Дрозда, рассказала о случившемся
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.