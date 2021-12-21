Армия Путин принял участие в передаче ВМФ атомных подлодок «Новосибирск» и «Князь Олег» Андрей Аркадьев Церемонии подъема флага состоялись в Северодвинске. На месте на «Князе Олеге» присутствовал замминистра обороны Алексей Криворучко, а на «Новосибирске» - главком ВМФ Николай Евменов. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России, в церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин. На субмаринах подняли военно-морские флаги, церемонии прошли в Северодвинске. «Новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота», - сказал глава государства во время расширенной коллегии Минобороны. Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше. Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения. Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». «Оникс» - универсальная противокорабельная крылатая ракета. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика