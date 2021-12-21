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Путин принял участие в передаче ВМФ атомных подлодок «Новосибирск» и «Князь Олег»

Андрей Аркадьев
17:48 21.12.2021
Церемонии подъема флага состоялись в Северодвинске. На месте на «Князе Олеге» присутствовал замминистра обороны Алексей Криворучко, а на «Новосибирске» - главком ВМФ Николай Евменов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России, в церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

На субмаринах подняли военно-морские флаги, церемонии прошли в Северодвинске.

«Новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота», - сказал глава государства во время расширенной коллегии Минобороны.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».

Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения.

Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

«Оникс» - универсальная противокорабельная крылатая ракета. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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