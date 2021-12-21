Путин принял участие в передаче ВМФ атомных подлодок «Новосибирск» и «Князь Олег»
Первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России, в церемонии по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.
На субмаринах подняли военно-морские флаги, церемонии прошли в Северодвинске.
«Новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота», - сказал глава государства во время расширенной коллегии Минобороны.
Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».
Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше.
Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения.
Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».
«Оникс» - универсальная противокорабельная крылатая ракета. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов