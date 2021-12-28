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Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева

Виктория Ивашечкина
12:18 28.12.2021
Несколькими днями ранее спортсмен рассказал подписчикам в соцсетях, что соблюдает рекомендации врачей и делает все, чтобы скорее вернуться к полноценной жизни.
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
© Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress
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Состояние 32-летнего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева после избиения в Москве врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом рассказали в справочной Боткинской больницы.

«Информация обновлялась сегодня в девять утра. Общее состояние удовлетворительное, дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75», - цитирует РИА Новости слова медиков.

Несколькими днями ранее спортсмен в своем Instagram обратился к подписчикам и сообщил, состояние его здоровья стало стабильным. Фигурист также подчеркнул, что соблюдает рекомендации врачей и делает все, чтобы скорее вернуться к полноценной жизни. Дмитрий Соловьев поблагодарил своих друзей и коллег за поддержку, а медиков - за оказанную помощь.

В свою очередь, медиадиректор олимпийского чемпиона Елена Болотова рассказала «Звезде» о том, что на сегодняшний день Соловьев прошел все обследования, в ближайшее время спортсмен начнет заниматься с физиотерапевтом. Впереди у фигуриста еще ряд процедур, которые поспособствуют его быстрейшему восстановлению, отметила Болотова.

«Ему надо к себе сейчас очень бережно относиться. Знаю, что ему еще будут брать пункцию. Но в целом с ним все хорошо», - подчеркнула медиадиректор спортсмена.

В ночь на 21 декабря олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в центре Москвы тремя нападавшими. Сообщалось, что спортсмен вступился за девушек, среди которых была его подруга - двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова. 

По словам медиадиректора фигуриста Елены Болотовой, у Соловьева обнаружили сотрясение мозга, а также другие ушибы. Позже избитый спортсмен был помещен под капельницу в Боткинской больнице. 

На следующий день в полиции Москвы возбудили уголовное дело в связи с избиением олимпийского чемпиона. По факту случившегося двоим людям были предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. 

Кроме того, прокуратура Москвы поставила на контроль процесс и результаты проведения расследования по делу об избиении фигуриста. Сообщалось, что преступление, жертвой которого стал Соловьев, квалифицируется как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.

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