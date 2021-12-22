Полиция возбудила уголовное дело после избиения фигуриста Соловьева в Москве

В Полиции Москвы возбуждено уголовное дело после инцидента с избиением олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в центре столицы. По факту случившегося двоим людям были предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Согласно информации РИА Новости, ссылающегося на источник в правоохранительных органах, личности участников перепалки установлены. В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Соловьев оказался жертвой избиения группой лиц на улице в Москве. Конфликт, переросший в нанесение физических повреждений, начался после попытки спортсмена заступиться за девушку. Материалы относительно случившегося попросили передать в Следственный комитет РФ.