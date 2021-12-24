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Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем самочувствии

Алиса Кононенко
21:36 24.12.2021
Спортсмен поблагодарил в соцсети всех, кто его поддержал
Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем самочувствии
© Фото: Денис Абрамов РИА Новости
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев сообщил, что состояние его здоровья стало стабильным.

«Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам. Низкий поклон всем, кто сейчас рядом», - написал Соловьев в своем Instagram.

Фигурист добавил, что соблюдает все рекомендации врачей и делает все, чтобы скорее вернуться к полноценной жизни. Кроме того, он поблагодарил своих друзей и коллег за поддержку, а медиков за оказанную помощь.

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители, моя благодарность вам безгранична. Ваша поддержка, любовь дают мне силы бороться. Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность. Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня», - написал спортсмен.

Ранее на Дмитиря Соловьева было совершено нападение в центре Москвы.

Нападавших было двое, сейчас они задержаны.

Дмитрий Соловьев является олимпийским чемпионом 2014 года и серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

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