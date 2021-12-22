Прокуратура Москвы поставила на контроль дело об избиении фигуриста Соловьева

Московская прокуратура поставила на контроль процесс и результаты проведения расследования по делу об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева. В настоящее время преступление, жертвой которого стал спортсмен, квалифицируется как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.

Соответствующую информацию сообщили на официальном Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Ранее стало известно, что в связи с произошедшим в Москве избиением олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьева двум гражданам было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Конфликт, переросший в нанесение физических повреждений, начался после попытки спортсмена заступиться за девушку. Материалы относительно случившегося попросили передать в Следственный комитет РФ.