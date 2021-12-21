Представитель избитого в Москве фигуриста Соловьева сообщила, что он находится под капельницей

Избитый в Москве фигурист Дмитрий Соловьев помещен под капельницу в Боткинской больнице, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

«Дима находится под капельницей, ему будут проводить дополнительные процедуры, в частности - компьютерную томографию», - сообщила Болотова агенству РИА Новости.

Напомним, Олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы тремя нападавшими. Сообщалось, что спортсмен вступился за девушек среди которых была его гражданская жена - двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

По словам Елены Болотовой, у фигуриста сотрясение мозга, а также другие ушибы, он находится в нейрохирургическом отделении.

Дмитрий Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Пара является обладательницей золота ОИ в Сочи 2014 года в команде и серебра на Олимпиаде 2018 года в командных соревнованиях. Среди достижений Бобровой и Соловьева - победа в танцах на льду на чемпионате Европы в 2013 году.