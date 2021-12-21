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Представитель избитого в Москве фигуриста Соловьева сообщила, что он находится под капельницей

Алиса Кононенко
21:03 21.12.2021
Ранее российский фигурист Дмитрий Соловьев получил травмы в драке в центре Москвы при попытке заступиться за свою гражданскую супругу.
Представитель избитого в Москве фигуриста Соловьева сообщила, что он находится под капельницей
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
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Избитый в Москве фигурист Дмитрий Соловьев помещен под капельницу в Боткинской больнице, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

«Дима находится под капельницей, ему будут проводить дополнительные процедуры, в частности - компьютерную томографию», - сообщила Болотова агенству РИА Новости.

Напомним, Олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы тремя нападавшими. Сообщалось, что спортсмен вступился за девушек среди которых была его гражданская жена - двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

По словам Елены Болотовой, у фигуриста сотрясение мозга, а также другие ушибы, он находится в нейрохирургическом отделении.

Дмитрий Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Пара является обладательницей золота ОИ в Сочи 2014 года в команде и серебра на Олимпиаде 2018 года в командных соревнованиях. Среди достижений Бобровой и Соловьева - победа в танцах на льду на чемпионате Европы в 2013 году.

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