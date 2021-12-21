Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьева избили в центре Москвы

Российский фигурист Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы. Молодой человек заступился за девушек. Об этом «Звезде» рассказала медиадиректор спортсмена Елена Болотова. Инцидент произошел ночью на улице у развлекательного заведения, нападавших было трое. Она уточнила, что в момент ЧП рядом находилась и двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

«Он вступился за девочек, к которым приставали ребята или говорили какие-то вещи оскорбительные. Он был один, их было трое... Аня там была, получилась стычка на улице», - сказала Болотова.

Сейчас спортсмен находится в больнице. Близкие фигуриста ждут от врачей информации о состоянии его здоровья.

«Пока ситуация такая. Мы ждем. Аня сейчас в больнице, должна поговорить с врачом, и нам должны точно сказать все диагнозы. Я точно знаю, что нет переломов, он лежит в нейрохирургии. По-моему, сотрясение мозга точно есть и какие-то ушибы», - добавила представитель фигуриста.

Соловьев и его партнерша Екатерина Боброва в танцах на льду являются олимпийскими чемпионами 2014 года в команде и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.