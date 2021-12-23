Путин заявил, что сделал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Нобелевского лауреата, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в рамках ежегодной пресс-конференции о расследовании убийств Анны Политковской и Бориса Немцова, отметил, что сделал все, чтобы докопаться до истины этих дел. По его словам, заказчики этих убийств, вероятно, спрятались, однако следственные органы не обладают такой информацией. Президент также объяснил, что сведение политических счетов неприемлемо.

«Государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода. Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем. Если действительно за этим стоят заказчики, которых мы не знаем, мы будем их искать», - подчеркнул Путин.

Помимо этого, российский президент высказался о реакции США на предложение о нерасширении НАТО на восток. Он заявил, что России в 90-е годы было дано обещание не ступить «ни одного дюйма на восток». Однако оно, по словам президента, исполнено не было.