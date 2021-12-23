«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу

Российский президент Владимир Путин прокомментировал обвинения ЕС и Украины в отношении «Газпрома». Глава государства подчеркнул в ходе итоговой пресс-конференции, что правды в этих заявлениях нет.

«Пытаются поставить с ног на голову. Врут все время и наводят тень на плетень», - пояснил российский лидер.

По словам Путина, компания увеличивает поставки топлива как в страны дальнего зарубежья, так и в Европу в целом.

«Газпром поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам, и не только весь объем, но увеличил поставку, по-моему, на чуть ли не на 12-20 процентов в дальнее зарубежье, увеличивает и в Европу в целом», - указал российский лидер.

Путин добавил, что Европа своими действиями пытается «поддержать штаны странам-транзитерам газа».