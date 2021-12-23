Путин ответил на вопрос о «возможности нападения» РФ на Украину
Журналистка Sky News спросила Путина о гарантиях, что РФ не будет нападать на Украину.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает. Такой ответ дал глава государства на вопрос британской журналистки о якобы «возможном нападении» РФ на Украину.
«Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США, или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли, и теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО», - сказал Владимир Путин.
Также в ходе Большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил о впечатлении, что на Украине готовят третью военную операцию.
По словам президента, западные страны поставляют на Украину летальное оружие, включая вертолеты и противотанковые комплексы. Эти поставки и вызывают соответствующее впечатление.