Путин ответил на вопрос о «возможности нападения» РФ на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает. Такой ответ дал глава государства на вопрос британской журналистки о якобы «возможном нападении» РФ на Украину.

«Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США, или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли, и теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО», - сказал Владимир Путин.

Также в ходе Большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил о впечатлении, что на Украине готовят третью военную операцию.

По словам президента, западные страны поставляют на Украину летальное оружие, включая вертолеты и противотанковые комплексы. Эти поставки и вызывают соответствующее впечатление.