В МИД РФ заявили, что в США будут затягивать ответ по гарантиям безопасности

В МИД России заявили, что, по мнению ведомства, Соединенные Штаты будут затягивать ответ по предложению взаимных гарантий безопасности со стороны РФ, опубликованных в пятницу.

«Я думаю, честно говоря, что отказа как такового не будет, а будет попытка обставить свое согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями, просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону», - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Замглавы МИД добавил, что ситуация по вопросу безопасности сейчас очень тяжелая и имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Решить вопрос необходимо срочно, поэтому, заметил Рябков, медлить нельзя и Россия готова сразу же приступить к переговорам.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва будет последовательно добиваться от НАТО российского видения европейской безопасности. А заместитель министра Сергей Рябков предостерег НАТО от игнорирования соглашений по безопасности.

Также в Министерстве иностранных дел назвали два пути для Запада по гарантиям безопасности в Европе - или отнестись к этому вопросу всерьез, или столкнуться с военно-технической альтернативой.