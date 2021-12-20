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В МИД РФ заявили, что в США будут затягивать ответ по гарантиям безопасности

Тимур Шерзад
09:58 20.12.2021
Как сообщили в дипломатическом ведомстве России, ответ от американской стороны при этом необходим срочно, ситуация сложная.
В МИД РФ заявили, что в США будут затягивать ответ по гарантиям безопасности
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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В МИД России заявили, что, по мнению ведомства, Соединенные Штаты будут затягивать ответ по предложению взаимных гарантий безопасности со стороны РФ, опубликованных в пятницу. 

«Я думаю, честно говоря, что отказа как такового не будет, а будет попытка обставить свое согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями, просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону», - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Замглавы МИД добавил, что ситуация по вопросу безопасности сейчас очень тяжелая и имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Решить вопрос необходимо срочно, поэтому, заметил Рябков, медлить нельзя и Россия готова сразу же приступить к переговорам. 

Ранее в МИД России сообщили, что Москва будет последовательно добиваться от НАТО российского видения европейской безопасности. А заместитель министра Сергей Рябков предостерег НАТО от игнорирования соглашений по безопасности.

Также в Министерстве иностранных дел назвали два пути для Запада по гарантиям безопасности в Европе - или отнестись к этому вопросу всерьез, или столкнуться с военно-технической альтернативой.

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