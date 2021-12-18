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МИД РФ назвал два пути для Запада по гарантиям безопасности в Европе

Анна Касаткина
22:44 18.12.2021
В пятницу, 17 декабря, РФ опубликовала проекты договоров с США и НАТО, включающие положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.
МИД РФ назвал два пути для Запада по гарантиям безопасности в Европе
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Запад может отнестись серьезно к предложениям России о гарантиях безопасности в Европе, а может иметь дело с военно-технологической альтернативой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

В пятницу, 17 декабря, РФ опубликовала проекты договоров с США и НАТО. В частности, в них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет малой и средней дальности в зоне досягаемости друг друга, а также отказе дальнейшего расширения НАТО на восток.

«Я думаю, что вот это они должны понимать - что у них есть два пути: первое, это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой», - сказал Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что у РФ достаточно технологических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить военную безопасность страны - и это факт, который признают иностранные партнеры. По словам Грушко, сейчас НАТО как раз пытаются нейтрализовать эти преимущества.

В интервью Грушко также отметил, что РФ будет последовательно добиваться европейской безопасности по принципам, сформулированным Москвой.

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