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В США заявили, что обсуждают с НАТО предложения РФ по гарантиям безопасности

Иван Линдеманн
16:24 17.12.2021
Россия в числе прочего предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.
В США заявили, что обсуждают с НАТО предложения РФ по гарантиям безопасности
© Фото: White House, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Власти США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами», - сказала она в ходе брифинга.

Ранее Москва передала США проекты соглашений между Россией и Штатами о предоставлении гарантий безопасности. В обнародованных МИД РФ документах говорится, что РФ призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предлагает НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Кроме того, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия просит США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР.

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