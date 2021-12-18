МИД РФ: Москва будет последовательно добиваться от НАТО российского видения европейской безопасности

Россия намерена последовательно добиваться европейской безопасности по принципам, сформулированным Москвой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В пятницу, 17 декабря, РФ опубликовала проекты договоров с США и НАТО. В частности, в них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет малой и средней дальности в зоне досягаемости друг друга, а также отказе дальнейшего расширения НАТО на восток.

Как отметил Грушко, РФ и НАТО подошли к «моменту истины в отношениях, когда стоит принципиально определяться».

«Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться, либо "заболтать"», - пояснил он.

По его словам, сейчас отношения подошли к опасной черте и предложения РФ направлен как раз на то, чтобы от этой черты отойти и вступить диалог в интересах безопасности.

Грушко отметил, что Россия дает понять, что готова перевести военный или военно-технический сценарий противостояния в политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если же этого не получится - Россия готова перейти в режим создания контругроз, подчеркнул замминистра.

Грушко также отметил, что от НАТО Россия будет добиваться построения европейской безопасности так, как ее видит Москва.

«Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально реализации того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы ее сформулировали», - сказал он.

Ранее предложенные МИД РФ договоры о гарантиях безопасности оценили в ООН. Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что в организации приветствуют диалог между Россией и Соединенными Штатами в целях снижения напряженности и защиты регионального мира.