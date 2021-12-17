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Рябков предостерег НАТО от игнорирования соглашений по безопасности

Светлана Иванова
16:18 17.12.2021
Частичные меры не решат проблему из-за сложной международной обстановки, считает замглавы МИД РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сценарий того, что Вашингтон проигнорирует соглашения о безопасности России с США и НАТО, которые предложила Москва, возможен, но нежелателен. От этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе брифинга.

Корреспондент «Звезды» Виталий Акиньшин поинтересовался у представителя российского внешнеполитического ведомства, какими будут действия РФ, если НАТО проигнорирует обращение и никаким образом не ответит. Как сообщил Рябков, тогда Москва продолжит совершенствовать двусторонние соглашения о предотвращении инцидентов.

«Будем совершенствовать двусторонние соглашения о предотвращении инцидентов, увеличении дистанции опасного сближения, будем заниматься разработкой документов, которые по сегментам, по фрагментам укрепляют военную безопасность», - указал замглавы МИД РФ.

При этом дипломат подчеркнул, что частичные меры не решат проблему из-за сложной международной обстановки.

«Кардинально это проблему не решит, риски очень высокие, поэтому я предостерег бы от того, чтобы дипломатическая и политическая мысль на Западе двигалась в том направлении, которое вы предлагаете.  Я за то, чтобы они взяли наши предложения в качестве платформы, в качестве основы и отнеслись к ним максимально серьезно», - пояснил позицию Рябков.

Ранее российские дипломаты передали американской стороне проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

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