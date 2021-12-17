РФ предложила США не создавать военные базы в странах бывшего СССР

Россия предложила США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР. Соответствующее положение содержится в проекте договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте МИД РФ.

В соответствии с документом Москва предложила Вашингтону взять на себя обязательство не создавать военные базы в данных странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

В проекте сообщения подчеркивается, что речь идет о государствах, которые не являются членами Организации Североатлантического договора.

Также Россия выступила с инициативой, что США должны исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, в том числе и Украину.