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РФ предложила США не создавать военные базы в странах бывшего СССР

Светлана Иванова
14:01 17.12.2021
Москва предложила Вашингтону взять на себя обязательство не создавать военные базы в данных странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество, говорится в проекте договора о гарантиях безопасности.
РФ предложила США не создавать военные базы в странах бывшего СССР
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Россия предложила США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР. Соответствующее положение содержится в проекте договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте МИД РФ.

В соответствии с документом Москва предложила Вашингтону взять на себя обязательство не создавать военные базы в данных странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

В проекте сообщения подчеркивается, что речь идет о государствах, которые не являются членами Организации Североатлантического договора.

Также Россия выступила с инициативой, что США должны исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, в том числе и Украину.

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