Вирусное цунами: что известно о распространении «омикрона» в мире

Коронавирусная инфекция обрела новый облик. Омикрон-штамм внешне будто копия «дельты» - с короной. Однако новый вариант COVID-19 распространяется в 2-4 раза быстрее и только укрепляет свои позиции на родине - в ЮАР. Среди всех заболевших коронавирусом в стране 70% граждан являются носителями омикрона.

После возвращения из отпуска в Африке Юлия Демина была в ужасе, когда узнала, что ей диагностировали омикрон-штамм. Девушка рассказала, что в груди будто бы разгорается пожар, когда новый вариант инфекции захватывает организм. Юлию выписывают из больницы после пяти отрицательных тестов подряд.

Каждые три дня число зараженных увеличивается. В России пока что известно о 25-ти случаях заражения – все завозные из Африки. Инфицированные есть в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону. Очевидно, что сейчас необходимо соблюдать все ограничения, чтобы «омикрон» окончательно не захватил Россию. Президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил о мерах безопасности, в частности перед новогодними каникулами.

«Конечно, новогодние праздники особый период в жизни каждой семьи, хочется встретиться с близкими, пообщаться - новогодний праздник всегда вызывает позитивные сказочные ожидания на будущее. И хорошо надо, конечно, отмечать! Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьезный вопрос, у нас знаете как, после первого тоста все забывают всякие меры предосторожности. Сегодня не тот случай, нужно внимательно присмотреться к этим рекомендациям», - заявил Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Вакцинация по-прежнему остается одним из самых эффективных методов по борьбе с COVID-19. На данный момент полностью привито 58% россиян, и этого все еще недостаточно для минимального коллективного иммунитета, порог которого составляет 80%. Эффективность существующих вакцин к новому штамму сейчас проверяют в научных лабораториях. Так, уже известны первые данные о «Спутнике V» против нового штамма. Иммунитет к инфекции словно надежный щит вырабатывается после введения двух компонентов препарата. Показатель - 83%. Вакцина «Спутник Лайт» поможет закрепить результат в качестве ревакцинации и увеличить эффективность почти до 90%. При столкновении с вирусом антитела будто армия мгновенно распознают и атакуют его.

Зарубежные вакцины в борьбе с «омикроном» малоэффективны, что стало известно после исследований препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Вероятно, из-за этого новому штамму удалось охватить порядка 90 стран. Так, первые случаи гибели от мутации коронавируса зафиксированы в Британии, где на этой неделе погибли семь человек. За последние сутки в стране выявлено уже свыше 26 тысяч случаев заражения.

В Великобритании неисследованный штамм называют самой опасной угрозой для человечества с начала пандемии. Вирус одинаково беспощаден и к молодым, и к пожилым –инфицированным от 18 до 85 лет. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выступил с призывом к населению ревакцинироваться. А британские вирусологи прогнозируют неутешительное - после Нового года количество заболевших омикроном побьет все антирекорды. Мэр Лондона объявляет чрезвычайное положение.

Нидерланды с сегодняшнего дня уходят на жесткий карантин. В стране закрываются бары, рестораны и театры. Работают только аптеки и продуктовые магазины. А в Токио врачи нашли «омикрон» у молодого человека, который даже никуда не выезжал из страны. Он отправился на футбольный матч, когда еще хорошо себя чувствовал и сейчас вместе с другими людьми, находящимися в группе риска, был отправлен на карантин.

Омикрон-штамм выглядит так будто собрал воедино сразу все существующие мутации, из-за чего он может вести себя непредсказуемо. Тенденция на снижение заболеваемости продолжается, однако расслабляться еще рано. И необходимая мера, направленная на борьбу с пандемией – это, прежде всего, новые ограничения. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах уже одобрили в первом чтении на этой неделе.

Депутаты чуть ли не сошлись врукопашную. Представители коммунистической партии сначала требовали убрать этот вопрос из повестки, а потом развернули большой плакат в зале. После попытки устроить драку слово для выступления, наконец, предоставили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Она заявила, что другого выхода сейчас нет. Несмотря на снижение заражаемости в стране каждый день в России умирают более тысячи человек. С 1 февраля 2022 года в общественные места можно будет попасть только с электронным сертификатом. QR-код понадобится при входе в театр, музей, ресторан, непродовольственные магазины, а также для массовых мероприятий.

Чтобы попасть в аптеки, продуктовые супермаркеты, магазины с товарами первой необходимости и религиозные учреждения, QR-коды не потребуются. Наряду с электронным документом подойдет отрицательный ПЦР-тест, сертификат переболевшего или медотовод.

Законопроекту продстоят еще два чтения в Госдуме. Окончательно принять закон депутаты рассчитывают уже после Нового года. Новые ограничения носят временный характер. По словам законодателей, они будут действовать до 1 июня, пока в стране не будет достигнут нужный уровень коллективного иммунитета. Другой законопроект, касающийся введения QR-кодов в транспорте, в понедельник вообще сняли с рассмотрения. Российский лидер указал на недопустимость опрометчивых решений в период новогодних праздников.

Пока население ведет борьбу на опережение с омикрон-штаммом, борт МЧС России привез мобильную лабораторию Роспотребнадора и группу вирусологов в ЮАР. Наши специалисты направлены в Африку по поручению президента РФ, чтобы лучше изучить новую мутацию и помочь справиться с вирусом.

Наши врачи уже посетили крупнейшую клинику в Африке, где от нового штамма лечатся три тысячи пациентов. Каждый из них имеет разные проявления болезни, среди которых встречаются и непривычные для COVID-19 симптомы. Поэтому сейчас существует острая необходимость разгадать «омикрон» и выявить все его уязвимые стороны.

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