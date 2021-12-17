Эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма сравнили с другими вакцинами

Российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокую вирусонейтрализующую активность против COVID-19, в том числе при сравнении с зарубежными препаратами. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте вакцины.

«Предварительное лабораторное исследование центра Гамалеи показало, что "Спутник V" демонстрирует высокую вирусонейтрализующую активность против омикрон-штамма и, как ожидается, обеспечит надежную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации», - говорится в сообщении.

«Спутник V», по данным исследования, продемонстрировал снижение вирусонейтрализующей активности против нового варианта COVID-19 в три-семь раз по сравнению с данными производителей других вакцин.

Уточняется, что применение «Спутника Лайт» в качестве бустерной прививки увеличивает вирусонейтрализующую активность против омикрон-штамма через два-три месяца после ревакцинации.

В России выявлено 25 официально подтвержденных случаев инфицирования омикрон-штаммом. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, избежать стремительного распространения новой мутации вируса в стране невозможно из-за постоянных перемещений граждан в новогодние праздники, в том числе поездок в отпуск за границу.