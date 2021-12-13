В Британии зафиксировали первый случай смерти от омикрон-штамма

В Великобритании умер как минимум один человек, инфицированный штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом сообщил глава правительства страны Борис Джонсон.

«"Омикрон" вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с "омикроном"», - приводит слова премьер-министра телеканал Sky News.

Ранее о гибели людей, заразившихся этим новым штаммов коронавируса, до настоящего момента не сообщалось.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса выявлен в 63 странах мира.

Медики из ЮАР, которым пришлось первыми столкнуться с омикрон-штаммом, отмечают, что одним из главных признаков заражения данной мутацией COVID-19 является сильное чувство усталости.