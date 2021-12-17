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Попова оценила темпы распространения омикрон-штамма

Майя Мусиенко
05:27 17.12.2021
В странах, где стремительно развивается ситуация с заражением, на омикрон приходится 75% случаев.
Попова оценила темпы распространения омикрон-штамма
© Фото: CHRISTIAN OHDE, globallookpress
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Темпы заражения омикрон-штаммом COVID-19 в мире пугают. Таким мнением поделилась глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны отметила, что ситуация стремительно развивается в Великобритании и Африке. Там, по словам Поповой, на омикрон-штамм приходится более 75 % случаев, которые выявляют ежедневно.

«Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Ранее вице-премьер и председатель оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова заявила, что количество официально подтвержденных случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в России выросло с 16 до 25.

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