Попова оценила темпы распространения омикрон-штамма

Темпы заражения омикрон-штаммом COVID-19 в мире пугают. Таким мнением поделилась глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны отметила, что ситуация стремительно развивается в Великобритании и Африке. Там, по словам Поповой, на омикрон-штамм приходится более 75 % случаев, которые выявляют ежедневно.

«Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Ранее вице-премьер и председатель оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова заявила, что количество официально подтвержденных случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в России выросло с 16 до 25.