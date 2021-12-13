У 16 вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен у 16 россиян, вернувшихся на родину из Южно-Африканской Республики. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением», - цитирует РИА Новости заявление Голиковой.

О первых двух выявленных случаях омикрон-штамма COVID-19 стало известно 6 декабря. Позже специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделили новый штамм от заразившихся россиян и собрали конструкцию вакцины против него.