Ученые выяснили, что «омикрон» может сопровождаться потерей аппетита

Британские исследователи из ZOE COVID Study описали симптомы омикрон-штамма. Узнать о них удалось с помощью мобильного приложения, разработанного организацией.

Как пишет Express, у пациентов с данной мутацией встречается повышенная утомляемость, насморк, частое чихание, головная боль и першение в горле. Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на внезапную потерю аппетита.

Ранее в Великобритании назвали «феноменальной» скорость распространения омикрон-штамма. Как заявил глава Минздрава, на новую мутацию приходится примерно 40% заболевших в Лондоне.

В Роспотребнадзоре допустили одновременное заражение штаммами «омикрон» и «дельта».