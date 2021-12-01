Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета во время съемок
Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой курок пистолета, из которого была убита оператор Галина Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».
«Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы спусковой крючок. Никогда», - цитирует Болдуина Reuters.
В прессе 21 октября появилась информация, что Болдуин застрелил на съемках фильма оператора, которая получила ранение в шею. Кроме этого, режиссер картины получил ранение. Сообщалось, что в оружии должны были находиться холостые патроны.
Позже СМИ писали о том, что Болдуин может не вернуться в кино после произошедшей трагедии. В США после этого запретили настоящее оружие на съемках одного из сериалов, оставив только графические эффекты. Также в середине ноября светопостановщик фильма, на съемках которого произошла трагедия, подал на Болдуина в суд.