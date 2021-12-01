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Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета во время съемок

Кира Тило
23:38 01.12.2021
В конце октября стало известно, что во время съемок фильма «Ржавчина» актер случайно застрелил оператора картины.
Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета во время съемок
© Фото: face to face, Instagram, Globallookpress
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Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой курок пистолета, из которого была убита оператор Галина Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». 

«Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы спусковой крючок. Никогда», - цитирует Болдуина Reuters.

В прессе 21 октября появилась информация, что Болдуин застрелил на съемках фильма оператора, которая получила ранение в шею. Кроме этого, режиссер картины получил ранение. Сообщалось, что в оружии должны были находиться холостые патроны.

Позже СМИ писали о том, что Болдуин может не вернуться в кино после произошедшей трагедии. В США после этого запретили настоящее оружие на съемках одного из сериалов, оставив только графические эффекты. Также в середине ноября светопостановщик фильма, на съемках которого произошла трагедия, подал на Болдуина в суд.

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