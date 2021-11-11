На Болдуина подали в суд после гибели оператора на съемках фильма

На американского актера Алека Болдуина подал в суд светопостановщик фильма «Ржавчина» Серж Светной. Об этом сообщает агентство Associated Press.



«На съемочной площадке не может быть боевых патронов», - цитирует слова адвоката Светного AP.

Отмечается, что иск выдвинут в отношении примерно 20 человек, включая Алека Болдуина, который был актером и продюсером, Дэвида Холлса, помощника режиссера, который передал Болдуину пистолет, и Ханну Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.

Инцидент со случайным выстрелом из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, произошел во время съемок фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. В результате оператор скончалась, а режиссер картины получил ранение.



В интервью «Звезде» российский и американский актер Игорь Жижикин выразил мнение, что виновником трагедии стал оружейник, перепутавший патрон и зарядивший боевой вместо холостого. Также было отмечено, что специалиста приняли на работу в обход профсоюза.

