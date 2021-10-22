Режиссер, в которого выстрелил Алек Болдуин, находится в критическом состоянии

Режисерр Джоэл Соуз, которого на съемках фильма в США ранил актер Алек Болдуин, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Трагический инцидент произошел на съемках фильма в штате Нью-Мексико. По предварительным данным, Болдуин стрелял из винтовки или пистолета – оружие должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако произошла некая ошибка, детали которой выясняются.

В результате оператор Алина Хатчинс получила ранение шеи. Женщину на вертолете доставили в больницу города Альбукерке, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Режиссер фильм Джоэл Соуз также получил ранение, медики борются за его жизнь.

Алек Болдуин выступает как продюсер картины и играет главную роль. По данным полиции округа Санта-Фе, против него еще не выдвинуто обвинение. Съемки фильма приостановлены.