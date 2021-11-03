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СМИ узнали, что Болдуин может не вернуться в кино

Иван Линдеманн
14:47 03.11.2021
Супруга актера утверждает, что делает все, чтобы у него не развилось посттравматическое расстройство.
СМИ узнали, что Болдуин может не вернуться в кино
© Фото: facetoface, Instagram, globallookpress
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Супруга Алека Болдуина обеспокоена состоянием актера. Об этом сообщает People. Источник издания недавно общался с Хиларией Болдуин. По его данным, семья артиста не уверена, что он вернется в кино после трагедии на съемочной площадке.

«Алек борется, потому что знает, что дела у семьи Галины идут еще хуже. Он не хочет, чтобы ему сочувствовали», - сообщил инсайдер.

Галина Хатчинс - это кинооператор, погибшая после выстрела Болдуина. Как сообщил источник, актер в настоящее время «хочет помочь мужу и ребенку Галины, чем может». Супруга Болдуина утверждает, что делает все, чтобы у актера не развилось посттравматическое расстройство.

Инцидент со случайным выстрелом из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, произошел во время съемок фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. В результате оператор скончалась, а режиссер картины получил ранение.

Ранее супруга Болдуина впервые высказалась о произошедшем. А эксперт по оружейному реквизиту, каскадер Стив Вульф, рассказал, что в ходе съемок фильма было допущено три ошибки, в результате чего и произошла трагедия.

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