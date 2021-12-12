Провокации на фоне мировых решений: как менялась риторика Киева после переговоров Байдена с Зеленским и Путиным

Абсолютно все прекрасно помнят провокацию в территориальных водах РФ, которую устроил британский эсминец Defender летом. Чтобы противодействовать нарушителю, российские пограничники открыли по судну предупредительный огонь.

Терпение российской пограничной службы на этой неделе решил проверить корабль ВМС Украины с символичным названием «Донбасс», который устроил крупную провокацию в Азовском море. И все это - в разгар больших политических переговоров. К Крымскому полуострову «Донбасс» приблизился на расстояние 18 морских миль при том условии, что предупреждения пограничников были проигнорированы.

Что было целью Киева - напугать, предупредить или показать свое бесстрашие, остается загадкой. Однако корабль «ВМС» Украины сразу встал на обратный курс как только завершились телефонные переговоры Зеленского и Байдена. Они продлились ровно 76 минут. Подробностей диалога, как обычно, известно немного, после его окончания Владимир Зеленский ограничился лишь коротким комментарием в соцсети.

Не столь содержательное сообщение выпустил и Белый дом. Но зато глава офиса президента Украины Андрей Ермак оказался более разговорчивым. Он восторженно доложил о результатах переговоров в эфире одного из украинских ток-шоу, не дожидаясь официальных пресс-релизов. По словам Ермака, Украине обещана всесторонняя поддержка.

«Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и это уже начало происходить, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела любую возможность дать отпор в любое время», - заявил глава офиса украинского президента.

Ермак также поведал и о жестких санкциях, которые американский президент пообещал ввести в отношении России в случае «агрессии» против Украины. В ситуации на юго-востоке страны, говорит он, США собираются активно участвовать в мирном процессе по урегулированию, но при определенных условиях, которые пока держатся в тайне.

Джо Байден связал устремления Украины вступить в НАТО с волей народа страны. Однако послушает ли Киев свой народ - большой вопрос. Для нынешнего и бывшего руководства Украины вступление в Альянс является заветной мечтой и краеугольным камнем безопасности.

Любимая песня Киева - нагнетание обстановки и истории о «вторжении» России на Украину. Но в риторике украинских властей появились изменения. Если еще месяц назад Киев демонстративно и даже по хамски отказался от любых переговоров и встреч в Трехсторонней контактной группе, то к концу прошедшей недели тон поменялся. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба вообще заявил, что Украина не исключает уступки в отношениях с РФ, но только в том случае, если и в Москве пойдут навстречу. Не без оговорок, конечно, но все же.

«Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция», - говорит он.

Диалог с президентом США, похоже, немного остудил пыл и украинского лидера. Владимир Зеленский в свежем интервью рассказал, что хоть Байден и не давал ему прямых указаний вести переговоры непосредственно с представителями Республик, но благодаря Америке у Украины появилась дополнительная площадка для диалога с Россией. Более того, И самое Зеленский допускает возможность проведения референдума по Донбассу. Также, по словам президента Украины, в стремлении вступить в НАТО Киев наткнулся на непреодолимое препятствие.

«Мы идем в НАТО. Продолжаем движение, но перед нами шлагбаум. Что нам делать? Обойти шлагбаум?», - говорит Зеленский.

Шлагбаум, который упомянул украинский лидер, очевидно олицетворяет Москву и ее позицию по недопущению расширения НАТО на восток. Российский президент на этой неделе еще раз четко повторил: военные базы на территории Украины - это неприемлемо для России. К тому же Владимир Путин дал конкретное определение тому, что на данный момент происходит в Донбассе.

«То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с Вами хорошо видим, знаем, и это, конечно, очень напоминает геноцид. Здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия, но они должны отражать реалии происходящих событий», - отметил президент РФ.

Кроме того, за развитием ситуации на юго-востоке Украины следят и в Генеральном штабе ВС РФ. Валерий Герасимов назвал откровенной ложью заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину на встрече с военными атташе иностранных государств.

Сразу после переговоров Байдена и Зеленского стало известно, что США приостановили отправку на Украину военной помощи на 200 миллионов долларов. Такого рода заморозка может поспособствовать дипломатическому урегулированию ситуации на юго-востоке страны, по словам источников на Капитолийском холме. При этом посылать своих солдат умирать за независимость Украины в западных странах уж точно не собираются.