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Очередная провокация: что известно о корабле ВМС Украины, шедшем к Керченскому проливу

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
10:37 10.12.2021
Напомним, украинский корабль «Донбасс» развернулся и лег на обратный курс. Ранее экипаж не реагировал на требования остановиться.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украина замерла в ожидании результатов переговоров Байдена и Зеленского. Замерло на это время и судоходство в Керченском проливе. Корабль «Донбасс» ВМС Украины приблизился к российским территориальным водам. Заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было, а требование по смене курса экипаж игнорировал.

Крымский мост - главный ориентир Керченского пролива. Его огни видны издалека. Подсветка арок – это и есть обозначение фарватера на судоходном канале, по ней в основном и ориентируются моряки. Это, а еще прилегающая акватории – особо охраняемые зоны, чтобы к ним приблизиться, нужно запросить разрешения у диспетчера контроля трафика, а чтобы пройти по каналу под мостом – взять на борт сопровождающего лоцмана.

Такие правила действуют для всех без исключения кораблей и судов, осуществляющих навигацию в районе, о чем не могли не знать моряки украинского военного корабля, приближаясь к российским водам.

Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» однажды уже проходил под Крымским мостом, и тогда выполнил все требования наших пограничников - связался со службой морского трафика. Экипаж сообщил о намерениях пройти под мостом, дождался своей очереди и выполнил переход в сопровождении лоцмана и патрульных сил России. В этом районе всегда интенсивное судоходство. На якорных стоянках по обе стороны от моста десятки судов дожидается очереди для прохода по Керчь-Еникальскому каналу.

Учитывая направление движения и скорость хода, наши пограничной службы расценили действия экипажа как небезопасные для мореплавания. Какое-то время «Донбасс» просто игнорировал запросы - на связь не выходил и курс не менял. До Керченского пролива оставалось 18 морских миль, когда украинский корабль пошел на разворот.

«Донбасс» вышел из порта Мариуполь минувшим  утром - в 9.12, а дальше выполнил переход через все море к противоположному берегу. Первые предупреждения борт получил в 13.45. Требование наших пограничников изменить курс не выполнил. Какие задачи выполнял корабль управления у наших берегов, в штабе операции объединенных сил не уточнили.

По классификации корабль управления – это штабной корабль флота Украины. По сути главный в  Украинском порту на Азовском море. Оснащен средствами связи. Есть на борту артиллерия - зенитная установка, рассчитанная на 50 выстрелов в минуту.

Примерно в это же время, но в небе, наши перехватчики Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне, отгоняли от воздушных границ авиагруппу американских и французских самолетов. Среди них заправщик, стратег, разведчики и тактические истребители. Наши летчики опасного сближения не допустили. Сопроводили иностранцев вдоль границ.

Зона Крымского моста не в первый раз становится объектом провокационных действий. Катера украинских ВМС уже пытались прорваться через пролив в Азовское море в ноябре 2018 года. Береговая охрана и Черноморский флот России тогда отреагировали жестко. Финал - погоня со стрельбой, таран и задержание.

Азовское море - внутреннее море России и Украины, где не действуют правила 12 миль. Но территория поделена, есть границы, несогласованное пересечения которых по сути - вторжение на чужую территорию.

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