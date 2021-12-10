Зеленский заявил, что не исключает проведение референдума по Донбассу
Зеленский заявил, что не исключает проведение референдума по Донбассу.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Зеленский заявил, что не исключает проведение референдума по Донбассу
Зеленский заявил, что не исключает проведение референдума по Донбассу.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
21:00 В стране и мире
МВД: предварительное расследование дела о ДТП в Сочи с участием Собчак завершено
20:11 В стране и мире
В Москве начался пожар в больнице на улице Саляма Адиля
19:04 Армия
Лязг и грохот в снегах: танкисты оттачивают искусство боя в Хабаровском крае
18:00 В стране и мире
Столичные пробки достигли 10 баллов
18:08 В стране и мире
Москва отреагировала на санкционные угрозы США
Популярное
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Диетолог определила самый полезный для печени напиток
Президент РФ заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию
Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться