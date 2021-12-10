В стране и мире Захарова шуткой прокомментировала слова Зеленского о пути в НАТО Кира Тило Ранее украинский лидер заявил, страна продолжает идти в НАТО, но «там есть шлагбаум». © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил, что страна продолжает идти в НАТО, но «там есть шлагбаум». «Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти», - заявил Зеленский в интервью на телеканале «1+1». Мария Захарова в шутливой форме прокомментировала заявление Зеленского в своем Telegram-канале. «Ползком?», - написала Захарова. Ранее президент США Джо Байден заявил, что принцип коллективной обороны Америки со странами НАТО не будет распространяться на Украину. При этом Байден отметил, что предупредил Путина о готовности применить санкции в случае «вторжения» на Украину. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика