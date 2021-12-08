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В Госдуме позитивно встретили решение Байдена обсудить нерасширение НАТО на восток

Алексей Курильченко
18:39 08.12.2021
Президент США, по мнению Вячеслава Никонова, уделил должное внимание поставленному Путиным вопросу об угрозах включения Украины в состав Североатлантического альянса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Самым позитивным результатом переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена стало рассмотрение вопроса по недопущению вступления Украины в НАТО и сопутствующих угроз российской безопасности. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

 «Больших ожиданий от саммита Путин - Байден ни у кого не было. И пресс-секретарь президента, помощники президента говорили о том, что не нужно ожидать чудес. Чудес не произошло. Я бы оценил в качестве позитивных результатов саммита - помимо самого факта его проведения в этой сложной международной ситуации - то, что Байден все же воспринял озабоченность Путина, связанную с обеспечением гарантий российской безопасности в связи в возможным расширением НАТО и размещением американской военной инфраструктуры на территории Украины», - сказал Никонов.

После переговоров, отметил Никонов, Байден внес данный вопрос в повестку созданной в Женеве специальной группы по стратегической стабильности. Также был сделан небольшой шаг в сторону разрешения вопроса разблокирования дипломатической собственности. По мнению Никонова, США заинтересованы в этом не менее, чем Россия, так как это способствует нормальной работе дипломатических служб.

Еще один позитивный шаг - обсуждение иранского вопроса. Стороны обсудили перспективы подготовки будущего возобновления действующего всеобъемлющего плана в отношении Ирана.

Ранее политолог Наталия Елисеева в беседе со «Звездой» проанализировала итоги прошедшей онлайн-встречи Путина с Байденом. По ее словам, содержание беседы глав государств было предсказуемым, так как Путин и Байден затрагивали «военную эскалацию со стороны России». При этом в экономических вопросах стороны всегда договариваются о решениях на взаимовыгодных условиях.

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