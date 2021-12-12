Саммит за лицемерие: почему съезд демократов мира с США может вызывать только недоумение

Новый «Саммит за демократию» в условиях пандемии прошел в модном онлайн-формате. На международную встречу были приглашены 110 стран. Правда, выбор участников, мягко говоря, неоднозначный. Ни России, ни Китаю присоединиться к мероприятию не предложили. А вот из бывших союзных республик милостиво позвали Украину, Грузию, Армению, Молдавию и прибалтийские страны, которые покорно собрались возле главной покровительницы - Америки.

«Саммит за демократию» - это пропаганда свободы, как утверждает администрация Байдена. Трансляции проходили в режиме реального времени как на национальных каналах Америки, так и интернет-площадках. И хоть Российская Федерация и не входит в список приглашенных стран, Белый дом заботливо транслировал на своем Youtube-канале и русскоязычную версию саммита.

«Перед лицом постоянно беспокоящих нас вызовов демократии и всеобщих прав человека по всему миру - демократия нуждается в тех, кто ее будет отстаивать. Я хотел провести этот саммит, потому что здесь, в США, мы не хуже других знаем, что возобновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий», - заявил на саммите президент США Джозеф Байден.

Список приглашенных участников с правом голоса действительно вызывает недоумение. В него, например, вошли страны Африки, в которых свобода слова и уважение к человеческим правам в целом всегда находились на низких позициях. Однако все вопросы экспертов отпали сами собой после заявления Джейка Салливана, советника Байдена по вопросам нацбезопасности.

«В нынешнее время такие организации, как ООН, МВФ, Всемирный Банк уже не важны. Теперь время других, более специализированных международных альянсов. И это хорошо, потому что подходит США и позволяет нам применять силу вместе с союзниками, чтобы в конечном счете обеспечивать нужные результаты для американского народа, его безопасности и процветания», - заявил Салливан.

Подобные откровенные заявления на национальных каналах говорят о том, что Соединенные Штаты попросту собирают вокруг себя только удобных нынешнему политическому курсу. Да и сам президент США не стал долго притворяться и подошел к вопросам демократии шаблонно, по-рыночному, и сразу назвал цену. Америка выделяет более 400 миллионов долларов на поддержку свободных и независимых СМИ, а также на новые проекты по развитию демократических инициатив по всему миру.

Все это звучало бы очень гуманно и многообещающе, только если бы не одна маленькая деталь. Ровно в тот день, когда Байден и его сторонники из разных стран рассуждали о свободе слова, в Лондоне суд вынес решение по экстрадиции Джулиана Ассанжа, который неоднократно публиковал на своем портале WikiLeaks расследования преступлений американских спецслужб и военной разведки. И вместо 400 миллионов долларов поддержки от Байдена, знаменитому журналисту грозит 175 лет тюремного заключения за ту самую свободу слова, которую ставят во главу угла на Саммите.

«Что за позор, как цинично выносить такой вердикт в этот день. Лучший журналист последних 50 лет осужден за публикацию материалов о военных преступлениях и групп убийц на службе у ЦРУ», - возмущается невеста Джулиана Ассанжа Стелла Моррис.

О цинизме и предвзятости позиции США говорит и то, что на открытии саммита, посвященному свободе слова и СМИ, выступал Дмитрий Муратов - главный редактор «Новой газеты» - известный противник закона «об иноагентах». И пока США обрекают Джулиана Ассанжа на нечеловеческий срок за профессиональную деятельность, Муратов говорит о свободе СМИ, будто совсем забыв, что в свое время «Новая газета» объявляла себя партнером WikiLeaks.

«У нас в стране многие журналисты признаны иностранными агентами. В России это читается, как врагами народа. Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма, которое становится смертельным для нашей профессии», - заявил Муратов.

Свобода слова, а также независимые издания интересуют Байдена ровно до того момента, пока ему это выгодно. «Мягкая сила», с которой теперь США будут навязывать демократию во благо американского народа всему миру - именно то, от чего сейчас стоит защищаться. Владимир Путин в очередной раз обозначил позицию России по этому вопросу на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, который прошел на этой неделе.

«Вы же знаете, как к нашим средствам массовой информации относятся за границей. Их объявляют иноагентами, их вызывают в суды, их вызывают на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку. Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны. Нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, для того, чтобы достигать своих целей, ничего не имеющих общего с нашими интересами», - заявил президент РФ.

Америка понимает, что доминировать в мире старыми силовыми методами уже не нужно, времена грубой силы ушли в прошлое. Теперь демократию не обязательно нести на крыльях бомбардировщиков. И вместо этого, подстроившись под современные реалии, Байден ищет новые способы насаждения нужной ему демократии.

«Соединенные Штаты Америки теряют контроль не только над ситуацией, но даже над своими союзниками и партнерами. Это заставляет их истерить и пытаться создать новое на ходу, по ходу дела, новые инструменты влияния. Вот, например, "Саммит демократии", на нем Джозеф Байден попытался построить те страны, которые в принципе рассматриваются США в качестве потенциальных участников процессов, где США являются безусловной доминантой», - рассказал политолог Алексей Мухин.

Но эксперты считают, что проведением Саммита США пытается приватизировать демократию. Что это попытка перестроить под себя систему международного права, новая модель которого создается прямо на наших глазах, в режиме реального времени.

«Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве, во главе которого стоит ООН и воспользовавшись этим очередным, созданным собой же хаосом, придумать новую, это даже не система, а какую-то игру, для того, чтобы вовлечь туда как можно больше государств, которые работали бы на интересы Вашингтона», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Противостояние России и Китаю настолько глубоко укоренилось в сознании Байдена, что даже решив закончить сложную переговорную неделю на комедийном шоу Джимми Фэллона, президент США как будто не смог переключиться на нейтральную тему и озвучил мысли вслух.

«Я говорю всем, включая лидеров России и Китая и всех остальных. Я не знаю никого, кто бы не хотел поменять свое место лидера на мое. Потому что в США лучшая наука, лучшие технологии, лучшая инфраструктура. Мне кажется, что для нас нет ничего невозможного», - сказал на шоу Байден.

История последних лет ясно дает понять, что курс США на насильственное распространение своего влияния ведет к хаосу и жертвам. И не важно, крылья бомбардировщиков или гранты - исход всегда один.