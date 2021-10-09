Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
Президент США отметил упорство лауреатов в создании независимых СМИ и их защите свободы слова.
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Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Белым домом.
«Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности», - говорится в сообщении.
Также президент США отметил упорство лауреатов в создании независимых СМИ и их защите свободы слова.
Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за защиту свободы слова в РФ. В Кремле отметили, что эта награда является высокой оценкой журналистской деятельности.