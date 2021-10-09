В стране и мире Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира Иван Линдеманн Президент США отметил упорство лауреатов в создании независимых СМИ и их защите свободы слова. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Белым домом. «Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности», - говорится в сообщении. Также президент США отметил упорство лауреатов в создании независимых СМИ и их защите свободы слова. Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за защиту свободы слова в РФ. В Кремле отметили, что эта награда является высокой оценкой журналистской деятельности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика