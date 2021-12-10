На пути к экстрадиции: какое решение вынес суд Лондона по делу Джулиана Ассанжа

Пока еще не экстрадиция, но весьма вероятно, что шаг в этом направлении. Двухдневные слушания, которые проходили в Высоком суде Лондона, завершились решением в пользу США. Запрет на выдачу Джулиана Ассанжа, вынесенный в начале этого года, Вашингтон оспорил на основании пяти пунктов. Но два лорда - Бернетт и Холройд - постановили удовлетворить лишь два. Вопрос к гарантиям со стороны США, к которым - как решили в ходе разбирательства - не прислушались в суде первой инстанции. А потому дело отправили на пересмотр.

«Amnesty International изучила эти обязательства и назвала их ненадежными. Сегодня международный день прав человека. Что за позор, как цинично выносить такой вердикт в этот день», - сказала невеста Ассанжа Стелла Моррис.

Самого Джулиана Ассанжа на заседании, по всей видимости, не было. Интересы основателя сайта WikiLeaks представляла его адвокат Стелла Моррис, которая за время многолетних судебных тяжб стала его невестой и родила от Ассанжа двоих детей. Символично, и что свое решение Высокий суд Лондона вынес во время саммита «За демократию», на котором глава Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр рассуждала о защите прав журналистов в мире.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля - очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение "саммита демократий"», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Свою известность Джулиан Ассанж получил в 2010-м. Когда основанный им сайт, специализирующийся на утечках, опубликовал сведения о секретных военных операциях США в Ираке и Афганистане. В их числе видео, на котором экипаж американского вертолета «Апач» расстреливает 11 мирных жителей в Багдаде. Двое детей получили серьезные ранения. Кроме этого именно WikiLeaks рассказала о прослушке АНБ телефонных разговоров первых лиц иностранных государств и обнародовала письма со взломанных серверов Демократической партии. За это в США выдвинули против Ассанжа 18 обвинений. В совокупности ему грозит 175 лет тюрьмы.

Кроме этого, уже в Швеции, Ассанжа обвиняли в сексуальных домогательствах и он был вынужден почти семь лет скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне. Потом дело против него было закрыто за отсутствием доказательств, а пришедший к власти Ленин Морено лишил основателя WikiLeaks политического убежища. В тот же день Джулиана Ассанжа задержала британская полиция. Формально из-за нарушений условий освобождения под залог. Но время шло, состояние Ассанжа только ухудшалось, а выпускать его на свободу суд Лондона не спешил. Все изменилось год назад, когда суд официально отказал в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Официально из-за того, что он страдает аутоимунным заболеванием и может свести счеты с жизнью.

Тюрьму ADX Florence, расположенную в Колорадо, называют «Алькатрасом Скалистых гор» - из-за невероятно суровых условий содержания. Именно здесь Асснж может провести остаток своих дней. Впрочем, в США не исключают, что отбывать наказание Ассанж сможет в Австралии, откуда он родом, и даже якобы обещают скостить срок - до шести лет.

«Его обвиняют в выдаче государственных секретов, то есть в шпионаже, а это тяжкая статья, это подразумевает пребывание в тюрьме строгого режима. Это означает, что находиться он будет в одиночной камере, с другими заключенными видеться не будет. Фактически это помещение в карцер на долгий срок», - заявила депутат Госдумы Мария Бутина.

Еще жив пример Брэдли Мэннинга. Главного информатора WikiLeaks в 2013 году приговорили к 35 годам тюрьмы, из которых он отсидел лишь четыре, но успел сменить пол и был помилован Бараком Обамой. Но даже шесть лет для человека, который в свои 50 выглядит как глубокий старик, может означать фактически смертный приговор.