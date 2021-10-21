Путин объяснил свое отношение к закону об иноагентах

Закон об иноагентах не запрещает выражать свое мнение, и дело не в позиции того или иного деятеля либо СМИ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.

«Дело в финансировании из-за рубежа. Закон не запрещает и далее вести деятельность иноагентам, просто их финансирование должно быть окрашено», - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Муратова.

Вместе с тем президент отметил, что закон об иностранных агентах необходимо совершенствовать и пересматривать. Путин подчеркнул, что «массовой записи» в иноагенты в стране не происходит и опасность этого сильно преувеличена.