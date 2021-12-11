Байден сказал, что лидеры всех государств хотели бы быть на его месте

Президент США Джо Байден заявил, что руководитель любой страны, включая российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, желали бы оказаться на месте главы Белого дома.

«Я оптимистично смотрю на нашу страну. Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», - сказал он в эфире шоу Джимми Фэллона.

Он отметил, что у США «есть больше возможностей, лучше развиты наука и технологии», чем у какой-либо другой страны.

Ранее политолог Наталия Елисеева в беседе со «Звездой» проанализировала итоги прошедшей онлайн-встречи Путина с Байденом. По ее словам, содержание беседы глав государств было предсказуемым, так как Путин и Байден затрагивали «военную эскалацию со стороны России». При этом в экономических вопросах стороны всегда договариваются о решениях на взаимовыгодных условиях.