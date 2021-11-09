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Модернизация «Иркутска», борьба с COVID-19, фильм «Небо»: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
18:21 09.11.2021
Об эффектных достижениях нашей армии говорил сегодня на селекторе министр обороны. Речь, в частности, шла об учениях, которые провели военнослужащие, несмотря на COVID-19.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Селектор Минобороны проходит по следам цикла военных совещаний в Сочи, которые по традиции задают главные ориентиры в развитии армии и флота. Заходы американских кораблей в воды Черного моря, планы США по размещению ракет средней дальности в Европе подталкивают Россию к развитию собственного вооружения.

Одним из главных последних прорывов стал запуск с борта атомного крейсера «Северодвинск» ракеты «Циркон» как с надводного, так и с подводного положения. Сергей Шойгу по итогам встреч с Верховным главнокомандующим информирует тех, кто и обеспечивает безопасность России вдоль ее рубежей.

Еще одна тема - искусственный интеллект как основа армии будущего. Внедрение ИИ серьезно снижает риск человеческих потерь, а значит, делает армию более обороноспособной. Вот уже несколько лет подряд в Параде Победы на Красной площади принимают участие боевые роботы семейства «Уран».

Еще одну непростую битву военнослужащие ведут с коронавирусом. Буквально вчера свои двери вновь раскрыл мобильный госпиталь в парке «Патриот». Гражданским врачам переданы сотни тонн сжиженного кислорода, но главная задача - обеспечение безопасными условиями самих военнослужащих, ведь от этого зависит обороноспособность страны.

Впрочем, даже высокая угроза распространения коронавируса не помешала успешно завершить в Вооруженных силах учебный год, провести почти 8 000 штабных тренировок и учений, в том числе «Запад-2021». С соблюдением всех противоэпидемических требований продолжается осенняя призывная кампания. Ноябрь - традиционная пора подведения итогов. Впереди - зимний период обучения.

От военных объектов до автотрасс общего пользования - за последние годы совместно с Министерством транспорта отремонтировано 210 километров дорог. Их общая протяженность - две с половиной тысячи.

Но главная тема - перевооружение армии и флота. На верфях дальневосточного завода «Звезда» ремонт с последующей модернизацией проходит атомный подводный крейсер «Иркутск».

«Корабль планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи, что существенно повысит его боевую эффективность. Кроме того, модернизация крейсера позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота», - отметил министр.

В ноябре исполняется шесть лет с трагической гибели Олега Пешкова. В 2015 году его самолет был подбит турецким истребителем. Экипаж успел катапультироваться, но еще в воздухе командира расстреляли боевики. В память об этом при участии Минобороны сняли фильм, который выйдет на экраны 18 ноября.

«Убежден, что фильм будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих. В этой связи прошу главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих войсками военных округов и Северным флотом, родами войск, руководителей органов военного управления обеспечить для личного состава возможность посмотреть кинофильм «Небо». Поручаю включить его в перечень фильмов, обязательных к просмотру в Вооруженных силах Российской Федерации», - сказал Шойгу.

Развитию армии и флота руководство страны уделяет первостепенное внимание. Основные поставки военной продукции также намечены на конец ноября.

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