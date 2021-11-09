Шойгу заявил о финальном этапе работ по проекту «Автомобильные дороги Минобороны России»
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о финальном этапе работ по проекту «Автомобильные дороги Минобороны России», в рамках которого происходит ремонт дорог, связывающих военные объекты с автотрассами общего пользования.
«Работаем над ним с 2019 года совместно с Министерством транспорта. За это время отремонтировано почти 210 километров дорог. В итоге исправность дорог доведена до предусмотренных 49% от их общей протяженности в 2,5 тысячи километров», - сказал министр во время селекторного совещания во вторник, 9 ноября.
Таким образом, как подчеркнул Шойгу, план текущего года выполнен в полном объеме.
Министр обороны отметил, что процессы закупки и поставок спецтехники для управлений дорожного хозяйства Минобороны вышли на финишную прямую.
Ранее Шойгу также заявил, что модернизация подводного крейсера «Иркутск» продлит срок его службы на 10 лет. К-132 «Иркутск» - российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», входящий в состав Тихоокеанского флота.