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Шойгу заявил о финальном этапе работ по проекту «Автомобильные дороги Минобороны России»

Егор Левин
Михаил Долгих
12:45 09.11.2021
По словам главы Минобороны РФ, в процессе завершения находятся закупки и поставки спецтехники для управлений дорожного хозяйства ведомства.
Шойгу заявил о финальном этапе работ по проекту «Автомобильные дороги Минобороны России»
© Фото: Министерство обороны России
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о финальном этапе работ по проекту «Автомобильные дороги Минобороны России», в рамках которого происходит ремонт дорог, связывающих военные объекты с автотрассами общего пользования.

«Работаем над ним с 2019 года совместно с Министерством транспорта. За это время отремонтировано почти 210 километров дорог. В итоге исправность дорог доведена до предусмотренных 49% от их общей протяженности в 2,5 тысячи километров», - сказал министр во время селекторного совещания во вторник, 9 ноября.

Таким образом, как подчеркнул Шойгу, план текущего года выполнен в полном объеме.

Министр обороны отметил, что процессы закупки и поставок спецтехники для управлений дорожного хозяйства Минобороны вышли на финишную прямую.

Ранее Шойгу также заявил, что модернизация подводного крейсера «Иркутск» продлит срок его службы на 10 лет. К-132 «Иркутск» - российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», входящий в состав Тихоокеанского флота.

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