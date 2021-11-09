Шойгу заявил, что пандемия не повлияла на боевую подготовку ВС РФ в 2021 году

Сложная эпидемиологическая обстановка не сказалась на результативности боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в учебном году сохранялась высокая интенсивность боевой подготовки войск», - сказал он.

Шойгу добавил, что в течение периода обучения было проведено более 18 тысяч основных мероприятий, в том числе 7,5 тысячи учений и штабных тренировок. Он отметил, что главным из них стали стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».

Министр сообщил, что за высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около 400 подразделений представлены к присвоению почетного наименования «ударное».

Глава военного ведомства поставил задачу завершить до 25 ноября все мероприятия подготовительного периода.

Шойгу также рассказал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны и представителей ОПК в Сочи одобрил представленные предложения. По всем вопросам были даны необходимые поручения, добавил министр.