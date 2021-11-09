Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу подвел итоги серии оборонных совещаний в Сочи с президентом России

Тимур Шерзад
Михаил Долгих
12:38 09.11.2021
По словам министра, глава государства акцентировал внимание на важности опережающего развития отечественных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-400 и С-500.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сергей Шойгу подвел итоги серии оборонных совещаний в Сочи с президентом России. 

«Как вы знаете, с 1 по 3 ноября Верховный главнокомандующий провел в Сочи очередную серию совещаний с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны», - отметил Шойгу на селекторном совещании в Миноброны.

По словам министра, глава государства акцентировал внимание на важности опережающего развития отечественных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-400 и С-500.

«Отдельно остановились на дальнейшем обновлении сил Военно-морского флота, темпах оснащения надводных кораблей и подводных лодок крылатыми ракетами "Калибр" и комплексами с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", другими видами перспективного морского оружия», - подчеркнул Шойгу. 

Также министр обороны сказал, что на сочинском совещании были рассмотрены вопросы развития робототехнических комплексов как одного из приоритетных направлений строительства ВС России. 

Также, по словам Шойгу, в Сочи были отмечены возросшие возможности войск за счет внедрения искусственного интеллекта, современных беспилотников, а также систем на новых физических принципах. 

Верховный главнокомандующий, как заметил глава оборонного ведомства, в целом одобрил представленные Минобороны и руководством предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей Вооруженных сил, по увеличению их уровня оснащенности современной техникой и вооружением. 

Шойгу отметил, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения. 

Также министр обороны рассказал о планах ревакцинировать около 253 тысяч военнослужащих до конца года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:00 Армия
«Русские Витязи» вылетели в Эмираты для участия а Dubai Airshow
12:48 В стране и мире
Видео
Кремль высказался о ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
11:19 В стране и мире
Видео
По факту гибели бойца СОБРа на спецоперации в Петербурге возбуждено дело
09:44 В стране и мире
Лавров рассказал о попытках внешних сил подорвать связи России и Казахстана
07:02 В стране и мире
Пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками под Воронежем
Популярное
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Педиатр назвала специфический симптом COVID-19 у детей
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Видео
Самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне
Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.