Сергей Шойгу подвел итоги серии оборонных совещаний в Сочи с президентом России.

«Как вы знаете, с 1 по 3 ноября Верховный главнокомандующий провел в Сочи очередную серию совещаний с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны», - отметил Шойгу на селекторном совещании в Миноброны.

По словам министра, глава государства акцентировал внимание на важности опережающего развития отечественных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-400 и С-500.

«Отдельно остановились на дальнейшем обновлении сил Военно-морского флота, темпах оснащения надводных кораблей и подводных лодок крылатыми ракетами "Калибр" и комплексами с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", другими видами перспективного морского оружия», - подчеркнул Шойгу.

Также министр обороны сказал, что на сочинском совещании были рассмотрены вопросы развития робототехнических комплексов как одного из приоритетных направлений строительства ВС России.

Также, по словам Шойгу, в Сочи были отмечены возросшие возможности войск за счет внедрения искусственного интеллекта, современных беспилотников, а также систем на новых физических принципах.

Верховный главнокомандующий, как заметил глава оборонного ведомства, в целом одобрил представленные Минобороны и руководством предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей Вооруженных сил, по увеличению их уровня оснащенности современной техникой и вооружением.

Шойгу отметил, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.

Также министр обороны рассказал о планах ревакцинировать около 253 тысяч военнослужащих до конца года.