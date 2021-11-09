Шойгу заявил, что модернизация подводного крейсера «Иркутск» продлит срок его службы на 10 лет

Срок службы многоцелевого атомного подводного крейсера «Иркутск» после его ремонта и модернизации на дальневосточном заводе «Звезда» продлится минимум на 10 лет. Об этом глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Модернизация крейсера позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота», - отметил министр.

Также на совещании Шойгу заявил, что пандемия не повлияла на боевую подготовку ВС РФ в 2021 году.

К-132 «Иркутск» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», входящий в состав Тихоокеанского флота. Лодка способна развивать скорость более 30 узлов под водой, погружаться на 600 метров, совершать автономные плавания продолжительностью до 120 суток.