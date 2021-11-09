Армия Шойгу поручил включить фильм «Небо» о летчике Пешкове в перечень для просмотра в ВС РФ Тимур Шерзад Михаил Долгих Министр обороны выразил уверенность, что кино поспособствует патриотическому воспитанию военнослужащих России. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу поручил включить фильм «Небо» о летчике Пешкове в перечень обязательных для просмотра в Вооруженных силах России. «Восемнадцатого ноября в широкий прокат выходит художественный фильм "Небо", который снят при поддержке Министерства обороны. Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. Министр обороны также выразил уверенность, что кино поспособствует патриотическому воспитанию военнослужащих России. Ранее сообщалось, что в Сирии, на авиабазе Хмеймим, картина будет показана 24 ноября. Широкий прокат фильма в России стартует 18 ноября. Также Шойгу заявил, что пандемия не повлияла на боевую подготовку в Вооруженных силах России в 2021 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика