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Шойгу поручил включить фильм «Небо» о летчике Пешкове в перечень для просмотра в ВС РФ

Тимур Шерзад
Михаил Долгих
12:22 09.11.2021
Министр обороны выразил уверенность, что кино поспособствует патриотическому воспитанию военнослужащих России. 
Шойгу поручил включить фильм «Небо» о летчике Пешкове в перечень для просмотра в ВС РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил включить фильм «Небо» о летчике Пешкове в перечень обязательных для просмотра в Вооруженных силах России. 

«Восемнадцатого ноября в широкий прокат выходит художественный фильм "Небо", который снят при поддержке Министерства обороны. Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Министр обороны также выразил уверенность, что кино поспособствует патриотическому воспитанию военнослужащих России. 

Ранее сообщалось, что в Сирии, на авиабазе Хмеймим, картина будет показана 24 ноября. Широкий прокат фильма в России стартует 18 ноября. 

Также Шойгу заявил, что пандемия не повлияла на боевую подготовку в Вооруженных силах России в 2021 году.

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