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Более 180 «Ударных»: как в ВВО прошла контрольная проверка за летний период обучения

Кира Тило
05:02 08.11.2021
В войсках Восточного военного округа более 180 воинских формирований получили почетное наименование «Ударное» в ходе сдачи контрольной проверки за летний период обучения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской Автономии, Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и Курильских островах, завершилась сдача контрольной проверки за летний период обучения.

В ходе контрольной проверки оценены десятки тысяч военнослужащих. По итогам контрольных мероприятий большинство соединений и воинских частей ВВО показали достойные навыки и умения владения штатным вооружением и военной техникой.

В частности, более 180 воинских формирований ВВО, среди которых четыре соединения, 13 надводных кораблей, четыре подводные лодки, а также батальоны, дивизионы и роты получили почетное наименование «Ударное». Это в три раза больше, чем в прошлом году.

В рамках контрольной проверки организовано более 200 тактических учений различного уровня. Летный состав объединения ВВС и ПВО был оценен в ходе выполнения бомбометаний, стрельб, пусков неуправляемых ракет на самолетах Су-35С, Су-30СМ, Су-25СМ и Су-34.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных подразделений выполняли упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и стрелкового оружия, отрабатывали нормативы по специальной, тактической, технической, инженерной подготовке, а также по радиационной, химической, биологической защите и вождению техники.

Специальными комиссиями штаба военного округа был оценен уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства, техническое состояние вооружения и военной техники.

В ходе контрольных занятий, командно-штабных тренировок и тактических учений оценивалось умение командиров всех степеней принимать нестандартные решения по управлению подразделениями.

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