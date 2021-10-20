Ювелирная точность: Су-30СМ и Су-24М дозаправились в небе над Калининградской областью

Летчики морской авиации Балтийского флота приступили к тренировкам по дозаправке самолетов в воздухе над Калининградской областью. Это один из самых сложных элементов подготовки.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М с ювелирной точностью подошли к дозаправщику и заполнили баки.

При этом, им необходимо было держать определенную дистанцию и скорость. Такие учения продлятся до конца недели, и проходить они будут как в дневное, так и в ночное время.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных характеристик. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в афганской и чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1 400 Су-24.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.