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Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик США над акваторией Тихого океана

Анна Назайкина
15:36 26.09.2021
Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе допущено не было.
Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик США над акваторией Тихого океана
© Фото: ТРК "Звезда"
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Над акваторией Тихого океана российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, которая впоследствии была идентифицирована как стратегический бомбардировщик ВВС США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

© Министерство обороны РФ

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы России в воздух были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

«Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было.

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