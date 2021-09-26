Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик США над акваторией Тихого океана
Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе допущено не было.
© Фото: ТРК "Звезда"
Над акваторией Тихого океана российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, которая впоследствии была идентифицирована как стратегический бомбардировщик ВВС США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
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