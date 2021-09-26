Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик США над акваторией Тихого океана

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Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы России в воздух были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

«Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было.