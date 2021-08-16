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Мне бы в небо: выпускники летного училища начали осваивать Су-34, Су-25СМ и МиГ-29 в Липецком авиацентре

Егор Левин
13:03 16.08.2021
После выпуска офицеров назначили на должности в Липецкий авиацентр, где они прошли переучивание и тренажерную подготовку и получили допуски к практическим полетам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Начинающие летчики Воздушно-космических сил России начали осваивать современную отечественную авиационную технику. Молодые офицеры являются выпускниками Краснодарского училища летчиков 2020 года.

После выпуска их назначили на должности в Липецкий авиацентр, где они прошли переучивание и тренажерную подготовку и получили допуски к практическим полетам.

В настоящий момент летчики отрабатывают самостоятельные полеты на Су-34, Су-25СМ, МиГ-29 и других самолетах. До конца 2021 года они пройдут курс боевой и летной подготовки для сдачи нормативов на категорию «летчик 3 класса».

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